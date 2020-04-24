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İşte Toyota Yaris Cross

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İşte Toyota Yaris Cross

İşte Toyota Yaris Cross

Toyota'nın dijital olarak tanıttığı küçük sınıftaki yeni SUV'u Yaris Cross tasarımı, 4x4 seçeneği ve hibrit özelliği ile hem RAV4 ve C-HR'ın izini takip edecek, hem de sınıfına yeni bir hareket kazandıracak.

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