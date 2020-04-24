Anasayfa Galeri İşte Toyota Yaris Cross İşte Toyota Yaris Cross 14 İşte Toyota Yaris Cross Toyota'nın dijital olarak tanıttığı küçük sınıftaki yeni SUV'u Yaris Cross tasarımı, 4x4 seçeneği ve hibrit özelliği ile hem RAV4 ve C-HR'ın izini takip edecek, hem de sınıfına yeni bir hareket kazandıracak. DİĞER GALERİLER Yeni A3 Sedan Uzun dönem testi · Toyota Hilux 2.4 D-4D 4x4 Sürüş izlenimi · Rolls-Royce Cullinan Porsche'den Aktif Aeoridinami Yeni Toyota Harrier Yeni Hyundai i10 satışa sunuldu 2022'de yollara çıkacak Hyundai Elantra Hoş geldin Corolla HB İptal edilen fuardan sonra tanıtılan araçlar Cenevre Otomobil Fuarı'nın iptal edilmesinden sonra markalar araçlarını tanıttı Yeni Hyundai i20 İşte yeni Seat Leon Yine otomobiller önde Yerli otomobilde Pars ve Kurt detayı Yerli otomobil tanıtıldı İkinci makyaj Yeni GLA tanıtıldı İnceleme - Peugeot 2008, 3008, 5008 Elektrik kokusu