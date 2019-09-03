Anasayfa Galeri İşte yeni Hyundai i10 İşte yeni Hyundai i10 111 İşte yeni Hyundai i10 Mini sınıfın Türkiye'de en çok satılan modeli olan Hyundai i10'un yeni nesli tanıtıldı. Tasarım anlamında köklü değişikliklerin yapıldığı otomobilde bununla birlikte ikinci nesilden miras detaylar da korunmuş. DİĞER GALERİLER Dünyanın en siyah otmobili Sürüş: Hyundai Kona 1.6 D 1200 beygirlik elektrikli spor otomobil: Drako GTE İşte yeni Renault Captur İşte Lotus Evija Rehavet yok Yeni Ford Puma Audi Q7'ye makyaj Yeni Renault Kangoo geliyor Yeni Audi S6 ve S7 tanıtıldı İşte yeni Ford Kuga Tesla Model Y tanıtıldı Fiat Egea Sport Cenevre Otomobil Fuarı’nın konsept otomobilleri Yeni Mercedes CLA Shooting Brake Peugeot 208'in yeni nesli ortaya çıktı Hayalindeki Otomobili Tasarla Yarışması'nın etkinliğine ilgi yoğun oldu Toyota Corolla’nın fiyatı açıklandı BMW X3 M ve X4 M tanıtıldı Dacia Duster Pick-Up geliyor!