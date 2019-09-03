İşte yeni Hyundai i10

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İşte yeni Hyundai i10

İşte yeni Hyundai i10

Mini sınıfın Türkiye'de en çok satılan modeli olan Hyundai i10'un yeni nesli tanıtıldı. Tasarım anlamında köklü değişikliklerin yapıldığı otomobilde bununla birlikte ikinci nesilden miras detaylar da korunmuş.

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