İşte yeni Renault Captur

Renault'nun küçük sınıftaki SUV'u Captur, 2013 yılından bu yana 1,2 milyon satış adedine ulaşarak Avrupa'da sınıfının en çok satılan modellerinden biri oldu. Yeni Renault Captur, CMF-B platformu üzerinden geliştirildi ve önceki nesline göre boyutları arttı. Renault'nun yeni tasarım dilini taşıyan bu aracın uzunluğu 11 cm artarak 4,23 metre oldu. Dingil mesafesi de 2,62 mm'ye çıkan yeni Captur'da C şeklindeki tam LED farlar ve stoplar yer alıyor.