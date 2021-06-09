Anasayfa Galeri Kia Sportage tamamen yenilendi Kia Sportage tamamen yenilendi 14 Kia Sportage tamamen yenilendi Tamamen yenilenen Kia Sportage, Kia'nın EV6 modelinde sergilediği yeni tasarım dilini taşıyor. Bu tasarımda bulunan petek desenli devasa ızgara, bumerang şeklindeki LED gündüz farları ve LED farlar Sportage'ın iddiasını arttırıyor. DİĞER GALERİLER Avrupa makyajı Amerika'ya özel Küçük ama önemli yenilikler kazandı Avrupa makyajı Toyota'nın yeni coupesi Hummer'ın SUV'u tanıtıldı Yeni Audi Q3 Türkiye'de Teknoloji makyajı Renault'dan yeni küçük sedan Hyundai BAYON resmen tanıtıldı Toyota Hilux yenilendi Citroen C3 Türkiye’de Yeni Nissan Z Coupe geliyor Yeni Hyundai Tucson TEST · Hyundai i10 1.2 AMT Elite Sony aracını test etmeye hazırlanıyor BMW’nin tamamen elektrikli yeni modeli iX3 yollara çıkmaya hazır! Yenilenen Jaguar XE satılmaya başlandı Honda HR-V daha güçlü Yeni BMW 4 Serisi Coupe