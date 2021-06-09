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Kia Sportage tamamen yenilendi

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Kia Sportage tamamen yenilendi

Kia Sportage tamamen yenilendi

Tamamen yenilenen Kia Sportage, Kia'nın EV6 modelinde sergilediği yeni tasarım dilini taşıyor. Bu tasarımda bulunan petek desenli devasa ızgara, bumerang şeklindeki LED gündüz farları ve LED farlar Sportage'ın iddiasını arttırıyor.

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