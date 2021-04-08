Anasayfa Galeri Küçük ama önemli yenilikler kazandı Küçük ama önemli yenilikler kazandı 16 Küçük ama önemli yenilikler kazandı Mercedes-Benz'in 2018'de yollara çıkan üçüncü nesil CLS modelinin makyajla birlikte görünümü ve teknik özellikleri güncellendi. DİĞER GALERİLER Avrupa makyajı Toyota'nın yeni coupesi Hummer'ın SUV'u tanıtıldı Yeni Audi Q3 Türkiye'de Teknoloji makyajı Renault'dan yeni küçük sedan Hyundai BAYON resmen tanıtıldı Toyota Hilux yenilendi Citroen C3 Türkiye’de Yeni Nissan Z Coupe geliyor Yeni Hyundai Tucson TEST · Hyundai i10 1.2 AMT Elite Sony aracını test etmeye hazırlanıyor BMW’nin tamamen elektrikli yeni modeli iX3 yollara çıkmaya hazır! Yenilenen Jaguar XE satılmaya başlandı Honda HR-V daha güçlü Yeni BMW 4 Serisi Coupe Test - Honda CR-V 1.5 Executive+ BMW 6 Serisi Gran Turismo Suzuki, adventure sınıfı V-Strom serisinin en güçlüsü: DL1050