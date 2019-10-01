Lexus LC'nin fiyatı belli oldu

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Lexus LC'nin fiyatı belli oldu

Lexus LC'nin fiyatı belli oldu

Japon üreticinin lüks coupesi LC, 500h modeliyle Türkiye'de 1.690.000 TL'den başlayan fiyatlarla satılmaya başlandı. Sadece iki kişinin sahip olabileceği LC 500h'yi Lexus Showroom'larında görmek mümkün.

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