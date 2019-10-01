Anasayfa Galeri Lexus LC'nin fiyatı belli oldu Lexus LC'nin fiyatı belli oldu 15 Lexus LC'nin fiyatı belli oldu Japon üreticinin lüks coupesi LC, 500h modeliyle Türkiye'de 1.690.000 TL'den başlayan fiyatlarla satılmaya başlandı. Sadece iki kişinin sahip olabileceği LC 500h'yi Lexus Showroom'larında görmek mümkün. DİĞER GALERİLER Mitsubishi L200 ülkemizde satışa çıktı Makyajlı GLC Türkiye'de Frankfurt Otomobil Fuarı’nın en önemli yenilikleri Karşınızda Porsche Taycan Honda e tanıtıldı Dünyanın en siyah otmobili İşte yeni Hyundai i10 Sürüş: Hyundai Kona 1.6 D 1200 beygirlik elektrikli spor otomobil: Drako GTE İşte yeni Renault Captur İşte Lotus Evija Rehavet yok Yeni Ford Puma Audi Q7'ye makyaj Yeni Renault Kangoo geliyor Yeni Audi S6 ve S7 tanıtıldı İşte yeni Ford Kuga Tesla Model Y tanıtıldı Fiat Egea Sport Cenevre Otomobil Fuarı’nın konsept otomobilleri