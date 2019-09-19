Mitsubishi L200 ülkemizde satışa çıktı

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Mitsubishi L200 ülkemizde satışa çıktı

Mitsubishi L200 ülkemizde satışa çıktı

Makyajla birlikte daha keskin çizgilere sahip olan Mitsubishi L200'de şişkinleşen çamurluklar, yeni tasarımlı far ve stop lambaları, bu aracın daha dinamik bir görünmesini sağlıyor.

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