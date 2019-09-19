Anasayfa Galeri Mitsubishi L200 ülkemizde satışa çıktı Mitsubishi L200 ülkemizde satışa çıktı 16 Mitsubishi L200 ülkemizde satışa çıktı Makyajla birlikte daha keskin çizgilere sahip olan Mitsubishi L200'de şişkinleşen çamurluklar, yeni tasarımlı far ve stop lambaları, bu aracın daha dinamik bir görünmesini sağlıyor. DİĞER GALERİLER Makyajlı GLC Türkiye'de Frankfurt Otomobil Fuarı’nın en önemli yenilikleri Karşınızda Porsche Taycan Honda e tanıtıldı Dünyanın en siyah otmobili İşte yeni Hyundai i10 Sürüş: Hyundai Kona 1.6 D 1200 beygirlik elektrikli spor otomobil: Drako GTE İşte yeni Renault Captur İşte Lotus Evija Rehavet yok Yeni Ford Puma Audi Q7'ye makyaj Yeni Renault Kangoo geliyor Yeni Audi S6 ve S7 tanıtıldı İşte yeni Ford Kuga Tesla Model Y tanıtıldı Fiat Egea Sport Cenevre Otomobil Fuarı’nın konsept otomobilleri Yeni Mercedes CLA Shooting Brake