Anasayfa Galeri Nissan IMk konsepti geleceği işaret ediyor Nissan IMk konsepti geleceği işaret ediyor 13 Nissan IMk konsepti geleceği işaret ediyor Japonya'da otomobil kültürünün önemli bir parçasını Kei Car adı verilen mikro otomobiller oluşturuyor. Uzunluğun 3,6 metreyi, genişliğin 1,4 metreyi ve silindir hacminin de 660 cc'yi geçmemesi Kei Car olmanın temel koşulları. DİĞER GALERİLER Lexus LC'nin fiyatı belli oldu Mitsubishi L200 ülkemizde satışa çıktı Makyajlı GLC Türkiye'de Frankfurt Otomobil Fuarı’nın en önemli yenilikleri Karşınızda Porsche Taycan Honda e tanıtıldı Dünyanın en siyah otmobili İşte yeni Hyundai i10 Sürüş: Hyundai Kona 1.6 D 1200 beygirlik elektrikli spor otomobil: Drako GTE İşte yeni Renault Captur İşte Lotus Evija Rehavet yok Yeni Ford Puma Audi Q7'ye makyaj Yeni Renault Kangoo geliyor Yeni Audi S6 ve S7 tanıtıldı İşte yeni Ford Kuga Tesla Model Y tanıtıldı Fiat Egea Sport