Nissan IMk konsepti geleceği işaret ediyor

Japonya'da otomobil kültürünün önemli bir parçasını Kei Car adı verilen mikro otomobiller oluşturuyor. Uzunluğun 3,6 metreyi, genişliğin 1,4 metreyi ve silindir hacminin de 660 cc'yi geçmemesi Kei Car olmanın temel koşulları.