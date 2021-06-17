Opel yeni Mokka’yı Türkiye’de satışa sundu

Yeni Mokka, markanın gelecekteki yüzü Opel Vizör'e ve tamamen dijital Pure Panel kokpite sahip ilk model olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Elegance, GS Line ve Ultimate olmak üzere üç farklı donanım seçeneğini zengin renk ve jant seçenekleriyle buluşturan yeni Mokka'da ayrıca, Türkiye'de bir ilk olarak siyah renkli kaput opsiyonu da bulunuyor. 130 HP gücündeki 1,2 litrelik turbo beslemeli benzinli motor ve AT8 otomatik şanzıman kombinasyonuyla tercih edilebilen yeni Mokka, 365 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Mokka'nın merakla beklenen %100 elektrikli versiyonu Mokka-e ise 2022 yılında Türkiye yollarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

"TOPLAM SATIŞLARIMIZIN YÜZDE 15'İNİN MOKKA'DAN GELMESİNİ HEDEFLİYORUZ"

Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin, "Yeni Mokka, şehirli kitlenin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek boyutlara sahip, günlük hayatın parçası olabilecek kompaktlıkta ve konfor unsurlarını üzerinde barındıran bir otomobil olarak karşımıza çıkıyor. Tasarımıyla tamamen yenilenen Yeni Mokka, teknolojik özellikleriyle de dikkat çekiyor. Boyutlarıyla tam bir şehirli Crossover olduğunu gösteren yeni Mokka'nın, yüksek satış adetleri konusunda bizlere büyük katkılar sağlamasını bekliyoruz. Toplam satışlarımızın yakın ve ileriki dönemde yüzde 15'inin yeni Mokka'dan gelmesini hedefliyoruz. Kısacası, yeni Mokka ürün gamımız içerisinde kuvvetli bir role sahip olacak ve markamıza yeni müşteri kitlelerinin gelmesini sağlayacak. Yeni Mokka, Crossland ve Grandland'den oluşan SUV üçlemesi Opel'i SUV pazarında ilk 5 içerisinde tutacak. Öte yandan, Mokka ve Crossland ikilisinin B-SUV kategorisinde bizi liderliğe taşımasını da hedefliyoruz. Önümüzdeki yılla beraber heyecanla beklenen bataryalı elektrikli modellerimizi pazara sunmak üzere de çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda, Mokka-e 2022'nin ikinci yarısından itibaren Türkiye'de olmasını planladığımız bir ürün" değerlendirmesinde bulundu.