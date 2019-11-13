Anasayfa Galeri Otobüste Türkiye önde Otobüste Türkiye önde 116 Otobüste Türkiye önde Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Busworld Europa Brussels'a 500'ün üzerinde otobüs, yan sanayi üreticisi ve teknoloji şirketi katıldı. Bu fuarda en çok katılım Türkiye'den gerçekleşirken ülkemizi Almanya ile Çin takip etti. DİĞER GALERİLER İşte yeni Skoda Octavia C-HR'a küçük bir makyaj BMW 2 Serisi Gran Coupe Tokyo Otomobil Fuarı'nda öne çıkan elektrikli araçlar BMW 2 Serisi Gran Coupe tanıtıldı! BMW'de yeni sınıf Kompakt SUV rekabeti BMW M8 Gran Coupe ve M8 Competition Gran Coupe ortaya çıktı! 300 HP’lik VW T-Roc R Peugeot Boxer 4x4 Concept Sürüş izlenimi: Mini JCW Clubman ALL4 Nissan IMk konsepti geleceği işaret ediyor Lexus LC'nin fiyatı belli oldu Mitsubishi L200 ülkemizde satışa çıktı Makyajlı GLC Türkiye'de Frankfurt Otomobil Fuarı’nın en önemli yenilikleri Karşınızda Porsche Taycan Honda e tanıtıldı Dünyanın en siyah otmobili İşte yeni Hyundai i10 Sürüş: Hyundai Kona 1.6 D