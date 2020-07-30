Anasayfa Galeri Sony aracını test etmeye hazırlanıyor Sony aracını test etmeye hazırlanıyor 111 Sony aracını test etmeye hazırlanıyor CES 2020'de Vision-S isimli sürpriz bir elektrikli otomobil konsepti tanıtarak dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Sony, araçla ilgili yeni bir paylaşımda bulundu. DİĞER GALERİLER BMW’nin tamamen elektrikli yeni modeli iX3 yollara çıkmaya hazır! Yenilenen Jaguar XE satılmaya başlandı Honda HR-V daha güçlü Yeni BMW 4 Serisi Coupe Test - Honda CR-V 1.5 Executive+ BMW 6 Serisi Gran Turismo Suzuki, adventure sınıfı V-Strom serisinin en güçlüsü: DL1050 Hyundai’nin yeni sporcuları Seat 70’inci yılını kutluyor Audi A8 L'nin zırhlı versiyonu ortaya çıktı Elektrikli kompakt Van: Citroen e-Jumpy Milyonluk bebek Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro Toyota Highlander Avrupa'da Alfa Romeo Giulia ve Stelvio Quadrifoglio makyajlandı Frankenstein otomobili Yeni Mercedes-Benz GLA Test · Nissan Micra 1.0 IG-T 100 CVT Test · VW Caravelle (8+1) 2.0 TDI Uzun Şasi Yeni A3 Sedan