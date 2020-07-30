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Sony aracını test etmeye hazırlanıyor

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Sony aracını test etmeye hazırlanıyor

Sony aracını test etmeye hazırlanıyor

CES 2020'de Vision-S isimli sürpriz bir elektrikli otomobil konsepti tanıtarak dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Sony, araçla ilgili yeni bir paylaşımda bulundu.

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