Anasayfa Galeri Sürüş: Hyundai Kona 1.6 D Sürüş: Hyundai Kona 1.6 D 110 Sürüş: Hyundai Kona 1.6 D Koreli markanın küçük SUV sınıfındaki temsilcisi daha ilk bakışta sürüden ayrılan bir tasarıma sahip. DİĞER GALERİLER 1200 beygirlik elektrikli spor otomobil: Drako GTE İşte yeni Renault Captur İşte Lotus Evija Rehavet yok Yeni Ford Puma Audi Q7'ye makyaj Yeni Renault Kangoo geliyor Yeni Audi S6 ve S7 tanıtıldı İşte yeni Ford Kuga Tesla Model Y tanıtıldı Fiat Egea Sport Cenevre Otomobil Fuarı’nın konsept otomobilleri Yeni Mercedes CLA Shooting Brake Peugeot 208'in yeni nesli ortaya çıktı Hayalindeki Otomobili Tasarla Yarışması'nın etkinliğine ilgi yoğun oldu Toyota Corolla’nın fiyatı açıklandı BMW X3 M ve X4 M tanıtıldı Dacia Duster Pick-Up geliyor! İşte yeni Volkswagen Passat! 2018 yılının en çok satan modelleri