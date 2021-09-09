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Sürüş İzlenimi: Kia Stonic

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Sürüş İzlenimi: Kia Stonic

Sürüş İzlenimi: Kia Stonic

Kia, her geçen gün kalite ve standartlarını artırmaya devam ediyor. Avrupalı rakiplerine ciddi bir alternatif olmayı başaran Kia'nın kompakt SUV'u Stonic'in direksiyonuna geçtik.

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