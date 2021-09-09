Anasayfa Galeri Sürüş İzlenimi: Kia Stonic Sürüş İzlenimi: Kia Stonic 116 Sürüş İzlenimi: Kia Stonic Kia, her geçen gün kalite ve standartlarını artırmaya devam ediyor. Avrupalı rakiplerine ciddi bir alternatif olmayı başaran Kia'nın kompakt SUV'u Stonic'in direksiyonuna geçtik. DİĞER GALERİLER Sürüş İzlenimi: Seat Tarraco 1.5 EcoTSI ACT DSG FR Dacia, yeni 7 kişilik modelini sahneye çıkardı Peugeot Rifter sürüş izlenimi Tasarımıyla dikkat çekiyor Yeni Citan tanıtıldı Sınıfının en iddialısı olmayı sürdürüyor Lamborghini Countach yeni bir çağda tekrar doğdu Yeni Opel Astra, Plug-in hibrit motor seçeneğiyle tanıtıldı 7 kişilik Hyundai Santa Fe Türkiye’de satışa sunuldu Yeni BMW 2 Serisi Coupe tanıtıldı Opel yeni Mokka’yı Türkiye’de satışa sundu Yeni Land Cruiser tanıtıldı Yeni BMW 4 Serisi Gran Coupe sahneye çıktı Kia Sportage tamamen yenilendi Avrupa makyajı Amerika'ya özel Küçük ama önemli yenilikler kazandı Avrupa makyajı Toyota'nın yeni coupesi Hummer'ın SUV'u tanıtıldı