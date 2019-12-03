Anasayfa Galeri Sürüş: VW T-ROC 1.5 TSI DSG Sürüş: VW T-ROC 1.5 TSI DSG 17 Sürüş: VW T-ROC 1.5 TSI DSG Şehirde kullanmak için ideal otomobil formülünü, kompakt boyutlar, yüksek sürüş pozisyonu, sorunsuz görüş açılarıyla VW T-Roc karşımıza çıkarttı. DİĞER GALERİLER Aston Martin DBX nihayet tanıtıldı Tesla Cybertruck Mustang'in SUV kardeşi Geçmişin anısına Ferrari Roma tanıtıldı Yeni VW Golf hakkında bilinmesi gerekenler Otobüste Türkiye önde İşte yeni Skoda Octavia C-HR'a küçük bir makyaj BMW 2 Serisi Gran Coupe Tokyo Otomobil Fuarı'nda öne çıkan elektrikli araçlar BMW 2 Serisi Gran Coupe tanıtıldı! BMW'de yeni sınıf Kompakt SUV rekabeti BMW M8 Gran Coupe ve M8 Competition Gran Coupe ortaya çıktı! 300 HP’lik VW T-Roc R Peugeot Boxer 4x4 Concept Sürüş izlenimi: Mini JCW Clubman ALL4 Nissan IMk konsepti geleceği işaret ediyor Lexus LC'nin fiyatı belli oldu Mitsubishi L200 ülkemizde satışa çıktı