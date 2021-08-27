Anasayfa Galeri Tasarımıyla dikkat çekiyor Tasarımıyla dikkat çekiyor 115 Tasarımıyla dikkat çekiyor Hyundai giderek daha cesur tasarımlı modelleriyle ön plana çıkmaya başlarken, markanın kompakt sedanı Elantra da iddialı bir tasarımla ülkemizde satışa sunuldu. Yeni Elantra, atmosferik 1,6 lt motoru ve CVT şanzıman kombinasyonuyla konuğumuz oldu. DİĞER GALERİLER Yeni Citan tanıtıldı Sınıfının en iddialısı olmayı sürdürüyor Lamborghini Countach yeni bir çağda tekrar doğdu Yeni Opel Astra, Plug-in hibrit motor seçeneğiyle tanıtıldı 7 kişilik Hyundai Santa Fe Türkiye’de satışa sunuldu Yeni BMW 2 Serisi Coupe tanıtıldı Opel yeni Mokka’yı Türkiye’de satışa sundu Yeni Land Cruiser tanıtıldı Yeni BMW 4 Serisi Gran Coupe sahneye çıktı Kia Sportage tamamen yenilendi Avrupa makyajı Amerika'ya özel Küçük ama önemli yenilikler kazandı Avrupa makyajı Toyota'nın yeni coupesi Hummer'ın SUV'u tanıtıldı Yeni Audi Q3 Türkiye'de Teknoloji makyajı Renault'dan yeni küçük sedan Hyundai BAYON resmen tanıtıldı