Tasarımıyla dikkat çekiyor

Hyundai giderek daha cesur tasarımlı modelleriyle ön plana çıkmaya başlarken, markanın kompakt sedanı Elantra da iddialı bir tasarımla ülkemizde satışa sunuldu. Yeni Elantra, atmosferik 1,6 lt motoru ve CVT şanzıman kombinasyonuyla konuğumuz oldu.