Anasayfa Galeri Test · Nissan Micra 1.0 IG-T 100 CVT

Test · Nissan Micra 1.0 IG-T 100 CVT

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Test · Nissan Micra 1.0 IG-T 100 CVT

Test · Nissan Micra 1.0 IG-T 100 CVT

Tamamen yenilenen Nissan Micra daha önceki nesillerine göre bambaşka bir tasarım felsefesi, daha zengin ve modern donanımlarla karşımıza çıktı. Yeni Micra, beklentileri aşan nesliyle daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyor.

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