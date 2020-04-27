Anasayfa Galeri Test · Nissan Micra 1.0 IG-T 100 CVT Test · Nissan Micra 1.0 IG-T 100 CVT 110 Test · Nissan Micra 1.0 IG-T 100 CVT Tamamen yenilenen Nissan Micra daha önceki nesillerine göre bambaşka bir tasarım felsefesi, daha zengin ve modern donanımlarla karşımıza çıktı. Yeni Micra, beklentileri aşan nesliyle daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyor. DİĞER GALERİLER Test · VW Caravelle (8+1) 2.0 TDI Uzun Şasi Yeni A3 Sedan İşte Toyota Yaris Cross Uzun dönem testi · Toyota Hilux 2.4 D-4D 4x4 Sürüş izlenimi · Rolls-Royce Cullinan Porsche'den Aktif Aeoridinami Yeni Toyota Harrier Yeni Hyundai i10 satışa sunuldu 2022'de yollara çıkacak Hyundai Elantra Hoş geldin Corolla HB İptal edilen fuardan sonra tanıtılan araçlar Cenevre Otomobil Fuarı'nın iptal edilmesinden sonra markalar araçlarını tanıttı Yeni Hyundai i20 İşte yeni Seat Leon Yine otomobiller önde Yerli otomobilde Pars ve Kurt detayı Yerli otomobil tanıtıldı İkinci makyaj Yeni GLA tanıtıldı