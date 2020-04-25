Test · VW Caravelle (8+1) 2.0 TDI Uzun Şasi

VW Caravelle makyajlanarak daha modern ve şık bir görünüm elde etti. Yeni direksiyon sistemi, elektronik sürüş asistanları ve donanımlarıyla sürücüsünü şımartacak yönleri güçlendi.

Volkswagen'in hafif ticari aracı, T6 makyajlandı. Makyajla 6.1 adını alan VW Transporter/Caravelle ailesinin otomobil ruhsatlı olan binek versiyonu Caravelle test konuğumuz oldu. Uzun ve kısa olmak üzere iki karoser uzunluğu sunulan araç, uzun şasisiyle karşımıza çıktı.