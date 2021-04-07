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Toyota'nın yeni coupesi

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Toyota'nın yeni coupesi

Toyota'nın yeni coupesi

Toyota ile Subaru'nun birlikte geliştirdiği Toyota GR86 modelinin ön tanıtımı yapıldı.

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