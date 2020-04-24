Anasayfa Galeri Yeni A3 Sedan Yeni A3 Sedan 14 Yeni A3 Sedan Yenilenen Audi A3 Sedan, tasarımı, yeni teknolojileri ve donanım özellikleriyle önceki nesline göre daha iddialı görünüyor. DİĞER GALERİLER İşte Toyota Yaris Cross Uzun dönem testi · Toyota Hilux 2.4 D-4D 4x4 Sürüş izlenimi · Rolls-Royce Cullinan Porsche'den Aktif Aeoridinami Yeni Toyota Harrier Yeni Hyundai i10 satışa sunuldu 2022'de yollara çıkacak Hyundai Elantra Hoş geldin Corolla HB İptal edilen fuardan sonra tanıtılan araçlar Cenevre Otomobil Fuarı'nın iptal edilmesinden sonra markalar araçlarını tanıttı Yeni Hyundai i20 İşte yeni Seat Leon Yine otomobiller önde Yerli otomobilde Pars ve Kurt detayı Yerli otomobil tanıtıldı İkinci makyaj Yeni GLA tanıtıldı İnceleme - Peugeot 2008, 3008, 5008 Elektrik kokusu