Yeni Audi Q3 Türkiye'de

Audi Q3 35 TFSI, S Line ile Advanced donanım seçenekleriyle 638.149 TL'den başlayan fiyatıyla satışa sunuldu. Audi'nin güncel tasarım dilini taşıyan Q3 modeli, sekizgen tasarımlı tek çerçeveli ön ızgarası, büyük hava girişleri ve kama şeklindeki far tasarımıyla dinamik bir görünüme sahip. Ayrıca yeni Q3'te isteğe bağlı olarak matrix LED farlar bulunuyor. Uzunluğu 4.484 mm olan Q3'ün 410 litre olan bagaj hacmi, arka koltukları yatırıldığında 1405 litreye çıkıyor.