Yeni BMW 2 Serisi Coupe tanıtıldı

Yeni BMW 2 Serisi Coupe, selefinden daha uzun, daha geniş ve daha yere yakınken, yapımında daha fazla alüminyum kullanılması sayesinde ağırlığı azaltılmış. Ağabeyi 4 Serisinin aksine, 2 Serisi Coupe ayrıca daha küçük böbrek ızgara tasarımı ile daha geleneksel bir ön tasarıma sahip. Böbrekler ayrıca BMW'nin soğutma veya daha yüksek aerodinamik verimlilik ihtiyaçlarına göre otomatik olarak açılıp kapanan aktif hava kontrol kanatlarıyla dikkat çekiyor. Alt hava girişleri üçgen hava perdeleriyle tamamlanırken, LED farların BMW'nin 1966 yılında yollara çıkan 02 serisi ikonik küçük otomobillerinden ilham aldığı söyleniyor.