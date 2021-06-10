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Yeni BMW 4 Serisi Gran Coupe sahneye çıktı

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Yeni BMW 4 Serisi Gran Coupe sahneye çıktı

Yeni BMW 4 Serisi Gran Coupe sahneye çıktı

BMW, ilk olarak yeni nesil 4 Serisi Coupe'yi otomobil tutkunlarıyla buluşturmuştu. Daha sonra cabrio ve şimdi ise ülkemizde de en çok tercih edilen versiyonu Gran Coupe'yi tanıttı.

Yeni BMW 4 Serisi Gran Coupe ön tarafta artık bizim de tartışmaya açmaya yorulduğumuz o büyük böbrekleriyle kardeşleri Coupe ve Cabrio ile birebir aynı görünürken, asıl farklılık arka tarafta ortaya çıkmış. İnce stop grubu dinamik tasarımı kuvvetlendirirken, camla birlikte açılan büyük bagaj kapağı eşyaların kolay şekilde yerleştirilmesine olanak tanıyor. 470 litrelik bagaj kapasitesi arka koltuklar yatırıldığında 1290 litreye kadar çıkabiliyor.

Selefine kıyasla 14 cm daha uzun, 2 cm daha geniş olan yeni BMW 4 Serisi Gran Coupe'nin dingil mesafesi de 4,5 cm uzamış. Büyüyen boyutlar sayesinde yeni 4 Serisi Gran Coupe'nin kabin içerisinde daha ferah bir ortam sunduğu belirtiliyor.

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