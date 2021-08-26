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Yeni Citan tanıtıldı

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Yeni Citan tanıtıldı

Yeni Citan tanıtıldı

Önceki nesilde olduğu gibi, yeni Citan da altyapısını Renault Kangoo ile paylaşıyor. Resimlerden de kolayca anlaşılacağı gibi Mercedes-Benz Citan, Renault Kangoo ile aynı kapılara sahip ancak ön ve arka tasarım Citan'ı Fransız kardeşinden ayırıyor.

Daha yüksek donanım seviyelerinde sunulacak LED teknolojisine sahip farlar ile Citan, önden bakıldığında B-Serisi ile benzerlik taşıyor. Tampon, motor kaputu ve ön ızgara ise Mercedes'in en son tasarım diliyle şekillenmiş. Citan 4.498 mm uzunluğa ve 2.716 mm dingil mesafesine sahip. Gelecekte Mercedes, daha da fazla iç alan sağlayan uzun dingil mesafeli versiyonları da sunacak.

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