Yeni Ford Puma

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Yeni Ford Puma

Yeni Ford Puma

Ford'un 1,5 milyar Euro yatırım yaparak Romanya'da bulunan Craiova Tesisi'nde üreteceği Puma modeli dinamik bir görünüme sahip.

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