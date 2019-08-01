Anasayfa Galeri Yeni Ford Puma Yeni Ford Puma 13 Yeni Ford Puma Ford'un 1,5 milyar Euro yatırım yaparak Romanya'da bulunan Craiova Tesisi'nde üreteceği Puma modeli dinamik bir görünüme sahip. DİĞER GALERİLER Audi Q7'ye makyaj Yeni Renault Kangoo geliyor Yeni Audi S6 ve S7 tanıtıldı İşte yeni Ford Kuga Tesla Model Y tanıtıldı Fiat Egea Sport Cenevre Otomobil Fuarı’nın konsept otomobilleri Yeni Mercedes CLA Shooting Brake Peugeot 208'in yeni nesli ortaya çıktı Hayalindeki Otomobili Tasarla Yarışması'nın etkinliğine ilgi yoğun oldu Toyota Corolla’nın fiyatı açıklandı BMW X3 M ve X4 M tanıtıldı Dacia Duster Pick-Up geliyor! İşte yeni Volkswagen Passat! 2018 yılının en çok satan modelleri İşte yeni Renault Clio Toyota Corolla "Hayalindeki Otomobili Tasarla" yarışmasının birincisi belli oldu! Renault Clio 2019 BMW 7 Serisi tanıtıldı