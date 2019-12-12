Anasayfa Galeri Yeni GLA tanıtıldı Yeni GLA tanıtıldı 18 Yeni GLA tanıtıldı Mercedes'in tasarım dilini taşıyan yeni GLA modelinin uzunluğu önceki nesline göre az da olsa azaldı ama dingil mesafesi, yüksekliği, uzunluğu ve bagaj hacmi arttı. DİĞER GALERİLER İnceleme - Peugeot 2008, 3008, 5008 Elektrik kokusu Lükste son nokta A101 aktüel ürünler 12 Aralık kataloğu! Sürüş: Citroen C5 Aircross 1.5 BlueHDi 130 HP EAT8 Sürüş: VW T-ROC 1.5 TSI DSG Aston Martin DBX nihayet tanıtıldı Tesla Cybertruck Mustang'in SUV kardeşi Geçmişin anısına Ferrari Roma tanıtıldı Yeni VW Golf hakkında bilinmesi gerekenler Otobüste Türkiye önde İşte yeni Skoda Octavia C-HR'a küçük bir makyaj BMW 2 Serisi Gran Coupe Tokyo Otomobil Fuarı'nda öne çıkan elektrikli araçlar BMW 2 Serisi Gran Coupe tanıtıldı! BMW'de yeni sınıf Kompakt SUV rekabeti BMW M8 Gran Coupe ve M8 Competition Gran Coupe ortaya çıktı!