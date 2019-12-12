Yeni GLA tanıtıldı

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Yeni GLA tanıtıldı

Yeni GLA tanıtıldı

Mercedes'in tasarım dilini taşıyan yeni GLA modelinin uzunluğu önceki nesline göre az da olsa azaldı ama dingil mesafesi, yüksekliği, uzunluğu ve bagaj hacmi arttı.

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