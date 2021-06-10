Anasayfa Galeri Yeni Land Cruiser tanıtıldı Yeni Land Cruiser tanıtıldı 13 Yeni Land Cruiser tanıtıldı Toyota'nın bugüne kadar 10 milyonu aşan satış adedine sahip olan ve bu yıl 70'inci yaşını kutladığı Land Cruiser modeli tamamen yenilendi. Yeni Land Cruiser 300, büyük ızgarası, ince LED farları, hafif şişkin çamurluklarıyla daha iddialı görünüyor. DİĞER GALERİLER Yeni BMW 4 Serisi Gran Coupe sahneye çıktı Kia Sportage tamamen yenilendi Avrupa makyajı Amerika'ya özel Küçük ama önemli yenilikler kazandı Avrupa makyajı Toyota'nın yeni coupesi Hummer'ın SUV'u tanıtıldı Yeni Audi Q3 Türkiye'de Teknoloji makyajı Renault'dan yeni küçük sedan Hyundai BAYON resmen tanıtıldı Toyota Hilux yenilendi Citroen C3 Türkiye’de Yeni Nissan Z Coupe geliyor Yeni Hyundai Tucson TEST · Hyundai i10 1.2 AMT Elite Sony aracını test etmeye hazırlanıyor BMW’nin tamamen elektrikli yeni modeli iX3 yollara çıkmaya hazır! Yenilenen Jaguar XE satılmaya başlandı