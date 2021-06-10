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Yeni Land Cruiser tanıtıldı

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Yeni Land Cruiser tanıtıldı

Yeni Land Cruiser tanıtıldı

Toyota'nın bugüne kadar 10 milyonu aşan satış adedine sahip olan ve bu yıl 70'inci yaşını kutladığı Land Cruiser modeli tamamen yenilendi. Yeni Land Cruiser 300, büyük ızgarası, ince LED farları, hafif şişkin çamurluklarıyla daha iddialı görünüyor.

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