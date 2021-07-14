Yeni Opel Astra, Plug-in hibrit motor seçeneğiyle tanıtıldı

Yeni Opel Astra, plug-in hibrit motoru ve yepyeni tasarımıyla Volkswagen Golf'ün karşına çıkıyor.

Opel, altıncı nesil Astra'yı tanıttı ve Volkswagen Golf'ün karşısına artık çok daha kuvvetli çıkmaya hazır. Opel Astra, iki plug-in hibrit motorla seçeneğine sahip olacak. Opel, Astra'nın motor yelpazesiyle ilgili birkaç ayrıntıyı açıkladı. Aynı platformu paylaştığı yeni nesil Peugeot 308'de de kullanılacak 1,6 litrelik 225 HP güç üreten plug-in hibrit motorun kullanılması kesinleşti.

Yalnızca elektrik gücüyle yaklaşık 50 km menzil sunabilen plug-in hibrit motor, pilleri doldurmak için yaklaşık 7 saate ihtiyaç duyuyor. Her iki plug-in hibrit motor da standart olarak sekiz ileri otomatik şanzımanla eşleştirilecek.