Yeni VW Golf hakkında bilinmesi gerekenler

Volkswagen Golf, 1974 yılından bu yana kompakt sınıfta referans model olmak için büyük bir rekabet içinde. Ve bugüne kadar belki de her neslinde bunu pek çok konuda başardı. Dijitalleşme ve elektriklenmenin ön plana çıktığı günümüzde sekizinci nesil de yeni bir referans mücadelesine girişmeye hazır. Alman marka da böylesine önemli olan modelini yenilerken dış tasarımda hem mevcut müşterileri ürkütmemek hem de yeni bir müşteri kitlesi oluşturmak adına ılımlı bir yol tercih etmiş.