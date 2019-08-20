Amortisör değişimi ne zaman yapılır? Amortisor değişmezse ne olur?

20.08.2019 Salı

Özellikle kadın sürücüler otomobillerindeki sorunları genelde internetten araştırarak problemin ne olduğunu anlamaya çalışırlar. Eğer aracınız engebeli yollarda, ıslak, virajlı, karlı ve buzlu durumlarda dengesini kaybediyorsa sarsılıyorsa amortisörlerinde problem var demektir. Aracınızın yol tutuşunu sağlayan bir numaralı etken amortisördür. Amortisör değişim zamanı nedir? Amortisör değişimi ne zaman yapılır? İşte bu soruların cevapları...

Fren yaptığınız sırada araç dengeniz kaybolmasın istiyorsanız, çukur ve zor yollarda sürüş

konforunuz sürsün istiyorsanız amortisör bakımlarınızı mutlaka zamanında yaptırmalısınız.

AMORTİSÖR DEĞİŞİMİ NE ZAMAN YAPILIR?

Otomobiliniz performansını, yol tutuşunu, sürüş stilini etkileyen durumların geneli amortisörle ilgilidir. Problem büyümeden periyodik olarak amortisörlerinizi 20.000 kilometrede her araç bakım yapıldığında uzmanı tarafından kontrol edilmelidir.

5 kapılı otomobillerde amortisör değişim zamanı ortalama 60 bin 70 bin kilometre arası olarak belirtilmektedir. Tabi ki aracın kullanış tarzına, gidilen yol şartlarına göre değişiklik gösterebilir.

Uzmanlar arabanızın amortisörleri arızalı ise yola çıkmanızı tavsiye etmiyor. Sürat yapıldığında, hızla giderken fren yapıldığında, aracın tabanının yere çarpması, fren mesafesinin uzaması, yandan gelen rüzgarlardan fazlaca etkilenme ya da virajlarda direksiyon hareketlerine tepkisiz kalması, savrulma gibi büyük sorunlar yaşamanıza sebep olabilir. Özellikle yüklü kullanıyorsanız ve uzun yola çıkacaksanız. Amortisör değişim zamanının önemi işte bu noktada öne çıkıyor. Güvenli sürüşler için amortisör değişim zamanına dikkat etmek gerekir.