2020 Land Rover Defender James Bond filminde ortaya çıktı

29.08.2019 Perşembe

James Bond serisine yeni eklenecek olan “No Time to Die” filminin setinde 2020 model Land Rover Defender’in fotoğrafları ortaya çıktı. Daha önce de fotoğrafları çıkan modelin en net görüntüsü bu oldu.

Land Rover Defender'in 2020 modelinin görüntüleri daha önce de internet ortamında yayılmıştı. Ortaya çıkan fotoğraflar genelde aracın testlerinde yayınlanan kamuflajlı görüntülerden ibaretti ancak aracın kamuflajsız tasarımını görme imkânımız hiç olmamıştı.

Webtekno'nun haberine göre "Shedlocktwothousand" isimli bir Instagram kullanıcısı platformda bir fotoğraf paylaştı. Bu fotoğrafta Steven, boşta duran bir Land Rover Defender'ı görüntüleyerek bu görüntünün yeni Bond filmi olan 'No Time To Die' setinde çekildiğini belirtti.

FOTOĞRAF "NO TIME TO DIE" FİLMİNDEN

Fotoğrafta görüldüğü üzere Land Rover'ın yeni SUV'u, sert ve gayet agresif tasarımıyla tam anlamıyla Bond kıyafetini üzerine geçirmiş diyebiliriz. Fotoğrafta göründüğü kadarıyla yeni SUV'un ön kaputu kubbeli bir yapıya sahip ve karbon fiber bir kaplamaya sahip olabileceği görünüyor.

Şu anda aracı yalnızca ön tarafından görebildiğimiz için araba hakkında çok fazla bir bilgiye sahip olmasak da aracın iki kapılı ve dört kapılı seçeneklerine sahip olacağı düşünülüyor. Tasarımın yanı sıra bu araçta Jaguar ve Land Rover'ın ürettiği Modular Longitudinal Architecture adı verilen, elektrikli güç organlarını içerisinde barındıran bir sistem kullanılıyor. 2020 Defender'ın resmi olarak 10 Eylül'de Frankfurt Araba Fuarı'nda tanıtılacak.