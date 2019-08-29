Hırsızlara birkaç saniye yeterli

29.08.2019 Perşembe

Güvenlik araştırmacıları geçen yıl Tesla Model S anahtarını hırsızlıkların birkaç saniye içerisinde klonlayabilmesini sağlayan bir açık bulmuştu. Bunun üzerine harekete geçen Pektron, 40-bit şifrelemeden 80-bit şifrelemeye geçiş yaptı.

Belçika'da bulunan Leuven Katolik Üniversitesi'nden Lennert Wouters yeni anahtarın şifrelerinin kablosuz olarak kırılmasının mümkün olduğunu açıkladı. Görüşüne göre güvenlik açığı bilgisayar korsanlarının iki adet 40 bit şifrelemeyi çözerek, 80 bit şifreleme ile korunan anahtarı klonlamaya izin veriyor.

TESLA MODEL S İÇİN SON GÜNCELLEME AÇIĞI KAPATIYOR

Shift Delete sitesinin aktardıklarına göre anahtarı klonlamak için birkaç saniyeye ihtiyaç duyuluyor. Tabi, birinci yönteme kıyasla anahtarın çok daha kısa mesafede olması gerekiyor. İşin sevindirici tarafı ise Tesla'nın bu konuda çoktan harekete geçmiş olması.

Yeni anahtarın güvenli hale getirilmesi için herhangi bir donanımsal değişikliğe ihtiyaç duyulmuyor. Otomobil üreticisinin yayınlamış olduğu güncellemeyi araçlara yüklemek, bu güvenlik açığından korunmak için yeterli.

Geçen aydan bu yana üretilen Model S'ler ise güvenlik açığından etkilenmiyor, zira fabrikadan güncel yazılım ile çıkıyor. Tesla'nın sorunu bu kadar hızlı çözmesi büyük beğeni kazanırken, piyasadaki birçok otomobilin anahtarının benzer şekilde kopyalanabiliyor olması araçların savunmasız olduğunu gösteriyor.