Yan ayna yerine kameralar kullanılacak

29.08.2019 Perşembe

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, otomobil üreticilerinin yoğun isteği üzerine ABD'de kameralı aynaların kullanılması için testlere başlayacağını duyurdu.

Araba üreticileri yıllardır sürücülerin hayatlarını kolaylaştırmak için otomobillerine en kolay şekilde yerleştirebilecekleri teknolojileri arıyorlar. Üreticilerin şu sıralar gündeminde olan yenilik ise arabalarda bulunan aynaların kameralarla değiştirilmesi. Üreticiler bu sayede sürücülerin sürekli kafalarını çevirmelerinin ve dikkatlerini dağıtmalarının önüne geçmek istiyorlar.

Bu sistemin kullanımına birçok ülkede izin verilse de Amerika Birleşik Devletleri sistemi hâlâ onaylamış değil. Ancak ülkenin karayollarında güvenliği denetleyen kurum sonunda hamleyi yaptı ve yeni teknolojinin test edilmesine onay verdi.

Webtekno'nun haberine göre Amerika Birleşik Devletleri'nin Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), araçlarda bulunan aynaların yerini kameraların alması için yeni çalışmalara başladığını duyurdu. Çalışmaların ilk aşaması hafif araçlarda bulunacak sistem üzerine odaklanırken ilerleyen aşamalarda ağır kamyonlara da odaklanılacak.

NHTSA, otomobillerde bulunan yan aynaların ve dikiz aynalarının kameralarla değiştirilmesi için yıllardır çalışmalar yapıyordu. 2014 yılında Dünya'nın en büyük otomobil üreticilerinin bazılarıyla yapılan bir ticaret anlaşması NHTSA'nın Amerika'da kullanılan araçlarda kamera kullanımına izin vermesine yol açmıştı.

Otomobil üreticilerinin talepleri hala değerlendirilme aşamasında olsa da üreticiler, kameralı sisteme sahip araçlarını 2018 yılında kamera kullanımına izin veren diğer ülkelere satmaya başlamışlardı.

ÇALIŞMALAR NASIL YAPILACAK VE DEĞERLENDİRİLECEK?

NHTSA tarafından yapılacak çalışmalarda hem seri üretimde olan araçlar hem de daha sonradan kamera takılarak değiştirilmiş araçlar kullanılacak. Hafif araçların testinde ise en az iki test arabası hem fiziksel ayna hem de kamera sistemlerine sahip olacakken diğer araçlar sadece kameralara sahip olacak. Ağır araçların test prosedürleri ise henüz netleştirilmiş değil.

Yeni sistemin güvenliği ise hem sistemin sunduğu performans hem de sürücülerin etkili ve rahat bir şekilde sistemi kullanabilmeleri üzerinden ölçülecek. NHTSA'nın açıklamasına göre yapılan çalışma, sürücülerin göz ve sürüş davranışlarının ve şerit değiştirme manevralarını nasıl yaptıklarının araştırılmasını ve karşılaştırılmasını amaçlıyor.