Tesla tarih verdi

09.09.2019 Pazartesi

Otomobil sektöründe değişim çanlarını çalan Tesla, ardından elektrikli tır tanıtımı gerçekleştirmişti. Şimdiyse merakla beklenen Tesla Pickup modelinin çıkış tarihi Elon Musk tarafından söylendi.

Tesla Roadster ile başladığı elektrikli otomobil macerasında Model S ve Model X ile devam etti. Uygun fiyatlı Model 3'ü ve Model Y'yi duyuran Tesla, elektrikli tırı SEMI ile de adından sıkça bahsettirdi.

Shift Delete'ın haberine göre bir süredir konuşulan Pickup modelinin ise çok yakında duyurusu gerçekleşecek. Şirketin öncelikli olarak Model 3 ve Model Y üzerinde çalıştığı bilinirken pickup modelinin ne zaman geleceğine dair bir bilgi ise mevcut değildi.

ELON MUSK CEVAP VERDİ

Twitter üzerinden şirketin CEO'su Elon Musk'a sorulan "Pick-up kamyonetin tanıtım etkinliğinin Ekim sonundan önce yapılması mümkün mü?" sorusuna verdiği cevap Tesla hayranlarını heyecanlandırdı.

Musk paylaştığı gönderide tanıtımın büyük ihtimalle Kasım ayında gerçekleştirileceğini açıklamış oldu.