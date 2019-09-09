Trafikte gürültü radarı dönemi başlıyor

09.09.2019 Pazartesi

Son yıllarda otomobil ve motorlarda kullanımı oldukça artan abart egzozlar sürücüyü aracı konusunda daha çok tatmin ediyor olsa da, çevredeki insanlara verdiği rahatsızlık nedeniyle kullanımı yasaklanmış durumda. Buna rağmen geliştirilen onlarca farklı çözüm nedeniyle, abart egzozların önüne geçilmedi. Bu arada abart egzozlar ile ilgili rahatsızlıklar sadece ülkemizde değil. Fransa gibi bölgelerde de bu konudan büyük rahatsızlık duyuluyor.

Paris'teki bir yerleşim yerinde abart egzozlar için dikkat çekici bir çözüme imza atılıyor. Elektrik direklerine takılacak gürültü radarları ses seviyesi olması gerekenin üzerine çıktığında alarm verirken, bazı mekanizmaları tetikleyecek.

Shift Delete'ın aktardıklarına göre bu mekanizmanın ana ekipmanı kamera. Yüksek ses seviyesi yani gürültü algılandığında kamera otomatik olarak devreye girecek ve bu sayede otomobilin veya motorun plakası görüntülenecek.

Kar amacı gütmeyen bir çevre kuruluşu tarafından geliştirilen cihaz, aracın yerini belirlemek ve gürültü seviyelerini ölçmek için dört mikrofona sahip.

Fransa'nın hali hazırda gürültülü araçları hedef alan yasaları var. Ancak, polislerin gürültülü araçları her zaman yakalayamadığı ve bu nedenle sürecin otomatik hale getirileceği dile getiriliyor.