Volkswagen'in planı ortaya çıktı

14.09.2019 Cumartesi

Ülkemizde aktif bir şekilde araç piyasasında yer alan Volkswagen, yazılım dünyasına duyduğu ilgiyi artırıyor. Yakıt yönetimi ve kilitlenmeyi önleyen frenler konusunda çalışmalarını sürdüren üretici firma, ayrık elektronik kontrol üniteleri de geliştiriyor.

Akıllı telefon piyasasında kullandığı etkili stratejiyi otomobillerde de uygulayan Google, daha önce Volvo Polestar 2 aracılığı ile Volkswagen ekibini Android ile birleştirmişti. Zira Volvo Polestar 2, Google destekli ve Android tabanlı ilk araba olarak tarihe geçmişti.

Yazılım dünyasının son derece karışık olduğunu düşünen Christian Senger, çok önemli açıklamalar yaptı. Shift Delete'ın haberine göre Volkswagen'in dijital araçlar ve hizmetler adına ortaya koyduğu projelerden sorumlu olan Senger, sadeleşmeden yana olduğunu ifade etti ve şunları söyledi:

"Yazılım, günümüzde son derece karmaşık. Her işlev her şey ile bağlı. Arabalarda, bulut sistemlerinde, bayilerde ve diğer yerlerde yazılım var. Çok fazla projenin başı bu yüzden dertte. Yazılımsal işlemler silsilesi artık verimli değil. Bu süreçte çok fazla verimsizlik var."

BAŞKA NELER DEDİ?

"Bugün yılda 10 milyondan fazla araba üretiyoruz. Bu araçlar, kabaca, 8 farklı elektronik mimari eşliğinde çalışıyor. Eğer makine mühendisliği alanında olsaydık kendimizi şampiyon olarak adlandırırdım."

"Markaların, pazarların ve küresel sanayileşmesinin nasıl işlediğini iyi bir şekilde tespit ettik. Yazılımda 8 farklı mimariye sahip olmak için hiçbir neden yok." Peki, bu sözler ne anlama geliyor?

Bütün yazılımlarını tek bir kategori altında toplamak isteyen Wolkswagen ekibi, birleşik bir otomotiv işletim sistemi üretmekte kararlı. Bu yeni sistemin Volkswagen Polo ve Audi A8 ile uyumlu çalışması planlanıyor.

Vizyonunu sadece tek bir otomobil işletim sistemine bağlayan firma, ilk etapta 12 Volkswagen otomobilini bu projenin geleceği adına test edecek. Henüz resmi adı açıklanmayan işletim sistemi, Android tabanlı bilgilendirme ve eğlence düzenini bünyesinde barındıracak.

Alman ekibin piyasaya sürmek istediği altyapının aşağıda yer alan teknik alanlarda hizmet vermesi bekleniyor:

-Gösterge ekranı

-Güç aktarma sistemi

-Şasi yönetimi

-Çekiş ve denge kontrolü

-Gelişmiş sürücü destek

-Ortak araç altyapısı

-Bulut sistemi

Son olarak Senger, henüz adlandırılmamış bu yazılım departmanının 2025 yılına kadar 5.000 ila 10.000 kişiyi istihdam etmesi gerektiğini de açıkça dile getirdi.