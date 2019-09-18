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Brisa’dan elektriğe yatırım

18.09.2019 Çarşamba
BRİSA’DAN ELEKTRİĞE YATIRIM

Brisa, elektrikli araçlar için ulusal çapta şarj çözümleri sunan E-Şarj ile özel bir iş birliği gerçekleştirerek Brisa bayilerinde ve araçlara 360 derece servis ve bakım hizmetleri sunan Otopratik mağazalarında elektrikli araçlar için şarj hizmeti sunmaya başlıyor.

İlk 3 şarj ünitesi ile İstanbul ve Bursa'daki mağazalarında hizmet veren Brisa, 2019 yılında bu şehirlerde yatırıma devam edecek ve aynı zamanda elektrikli araç kullanımının yoğun olduğu İzmir ve Adana gibi şehirlerde de yatırım yaparak hizmet noktalarının sayısını hızla artırmaya odaklanacak. Şirket ayrıca hızlı araç ve servis bakımı konusunda hizmet veren mağaza zinciri Otopratik'lerde elektrikli araçlara özel elektrik/elektronik aksam hizmetlerinin eklenmesi için de çalışmalara başladığını duyurdu. Bu doğrultuda Brisalı mekanik ve elektrik teknisyenleri elektrikli araçların ihtiyaçlarına çözüm sunuyor.

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