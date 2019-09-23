Tesla rekor kırmaya hazırlanıyor!

23.09.2019 Pazartesi

Geçtiğimiz günlerde resmi olmayan sonuçlara göre Tesla, zorlu Nürburgring pistinde Porsche Taycan Turbo S'de olan elektrikli otomobil hız rekorunu Model S ile kırmış ve bu alanda oldukça iddialı olduğunu göstermişti. Tur kayıtlarının resmi olarak tutulmamasından dolayı "rekor" olarak adlandırılmayan bu deneme sonrası Tesla, harekete geçti ve resmi hız rekoru için kolları sıvadı.

Motor sporları için dünyanın en zorlu pistlerinden biri olan Nürburgring, bir süredir elektrikli otomobillerin rekor denemelerine ev sahipliği yapıyor. Resmi kayıtlara göre 7 dakika 42 saniyeyle rekoru elinde bulunduran Porsche Taycan Turbo S, bu denemeler sonrası koltuğundan olabilir. Birkaç gün önce Model S ile yapılan rekor denemesi, pistin yeni kralının Tesla olacağına işaret ediyor.

Webtekno'nun haberine göre Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın isteği doğrultusunda yapılan hız denemeleri, rekoru 22 saniye geliştirerek 7 dakika 20 saniye ile sonuçlanmıştı ancak bu ölçümlerin resmi olarak kaydedilmemesi, bahsi geçen tur zamanının rekor olarak adlandırılmasının önüne geçti. Şimdi şirket, tur süreleri resmi olarak tutulan rekor denemeleri gerçekleştirecek fakat listede Model S'nin geçmesi gereken güçlü otomobiller bulunuyor.

Tesla yalnızca elektrikli değil tüm araçlar arasında hız rekorunu kırmak istiyorsa oldukça güçlü rakipleri alt etmek ve 7 dakika 20 saniyeden çok daha iyi bir tur süresine sahip olmalı. Nürburgring pistinde hız denemesi yapan araçlardan bazılarını aşağıdaki listede görebilirsiniz. Bu araçların, tur süresi en az olandan en çok olana doğru sıralandığını da ekleyelim.

1- Porsche 919 Hybrid Evo / 5 dakika 19 saniye

2- Volkswagen ID.R / 6 dakika 5 saniye

3- Porsche 911 GT2 RS MR / 6 dakika 44 saniye

4- Jaguar XE SV Project 8 / 7 dakika 23 saniye

Tesla'nın yapacağı resmi rekor denemesiyle "en hızlı elektrikli otomobil" unvanını alacağına kesin gözüyle bakılırken tüm otomobiller arasında kaçıncı sıraya oturacağı merak konusu.