Continental’in sesli dijital asistanı

24.09.2019 Salı

Continental, dijital asistanı, doğal diyalog tasarımı, tek bir cümlede birden fazla soruyu anlama yeteneği ve mantıksal bağlantıları tespit etme özellikleriyle araçlar için sesli dijital asistanlar arasına iddialı bir giriş yaptı.

Ses tanıma gelecek nesiller için çok önemli bir alan olarak dikkat çekiyor. Fonksiyonları giderek artan geniş dokunmatik ekranlara sahip olan modern araç kokpiti, birkaç yıl önce olduğundan çok daha farklı bir alana dönüştü. Bilgi farklı şekillerde iletilir duruma geldi ve böylece sürücü mümkün olduğunca sezgisel olarak anlaşılabilir oldu.

Continental bünyesindeki Şase & Güvenlik ve Bilgi-Eğlence & Bağlantı Birimi Başkanı Johann Hiebl açıklamasında şunları söyledi:

"Akıllı ses kontrolü, özellikle gelecekteki yarı otomatik ve otonom otomobil üretimi için araçla doğal ve güvenli iletişimin anahtarıdır. Akıllı telefon gibi, araç da kişisel, her zaman yardımcı ve akıllı bir arkadaş haline geliyor. Özellikle yeni dijital asistanımızın akıllı ses tanıma teknolojisi sayesinde bu artık daha da mümkün."

Bu teknoloji ayrıca rekabette farklılaşabilmeleri için sistem üreticilerine tasarım ve motor performansından akü aralığına kadar daha fazla olanak da sunuyor. Bu yeni araç içi deneyimlerin gelecekte üreticileri rekabette öne çıkaracak önemli unsurlar olacağının da altı çiziliyor.