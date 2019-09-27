Audi’den yeni RS modelleri

27.09.2019 Cuma

Audi ürün gamının en sportif modelleri için kullanılan RS kısaltması artık markanın kompakt SUV ikilisi Q3 ve Q3 Sportback’te de karşımıza çıkıyor.

400 HP güç ve 480 Nm tork üreten 2,5 lt'lik 5 silindirli motor kompakt modelleri 4,5 saniyede 0'dan 100 km/s'ye ulaştırırken otomobillerin 250 km/s olan maksimum hızını opsiyonel olarak 280 km/s'ye çıkartmak da mümkün. Süspansiyon, direksiyon ve fren sistemi standart Q3 modellerine göre revize edilen RS versiyonlarında ayrıca seramik fren diskli opsiyonu da var. Parlak siyah zeminli petek desenli ön ızgara, özel tamponlar ve jantlar modelleri standart Q3'lerden ayırırken iç mekanda da yine sportif detaylarla fark yaratılmış.