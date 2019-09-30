İki yeni Ferrari

30.09.2019 Pazartesi

Ferrari, açılabilir tavanlı 812 GTS ve F8 Spider modellerini tanıttı.

Açılabilir tavanlı V12 motora sahip ilk modelinin 50'nci yılını kutlayan Ferrari, 812 GTS modelini tanıttı. Bu araçta görev yapan 6,5 litrelik 800 HP gücündeki V12 motor 718 Nm tork üretiyor. 812 GTS, 0-100 km/s hızlanmasını 3 saniyenin altında bir sürede tamamlarken 0-200 km/s hızlanması ise 8,3 saniye sürüyor. 812 GTS'in elektrikli tavanı 45 km/s'ye kadar olan hızlarda 14 saniye de açılıp, kapanıyor.

Ferrari F8 Spider ise İtalyan üreticinin tanıttığı diğer üstü açık model. 2019'da Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılan F8 Tributo'nın ardından F8 Spider da gün ışığına çıktı. F8 Spider'da da tavan, 45 km/s'e kadar olan hızlarda 14 saniyede açılıp kapanıyor. 488 Pista Spider'a göre 20 kg hafifleyen bu model 340 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor. F8 Spider, 720 HP gücünde 3,9 litrelik çift turbo V8 motoruyla 0-100 km/s hızlanmasını 2,9 saniyede tamamlıyor.