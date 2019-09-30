Mercedes’ten geçmişe saygı

30.09.2019 Pazartesi

Otomobil tarihinin en köklü markalarından biri olan Mercedes, 1901’de imal ettiği ve tarihinin ilk modern otomobili olarak adlandırdığı 35 PS’yi yeniden tasarladı.

Motorsporlarında da mücadele eden Mercedes 35 PS'nin anısına geliştirilen Vision Mercedes Simplex konseptinde ızgaranın yerinde bronz çerçeveli 3 boyutlu ekran var. Bu ekranda o dönemin Mercedes logoları yer alıyor. Geçmişte olduğu gibi Vision Mercedes Simplex konseptinde ön cam yok. Bu aracın havalandırma ızgaraları, kayış ile tokaları ve arkasındaki ince stop lambalarıyla da şık görünüme sahip. Aracın koltukları geçmişi hatırlatsa da direksiyon ve kokpit oldukça sıra dışı. Sürücünün ihtiyacı olan bilgiler, projektörle ön panele yansıtılıyor. Bağımsız süspansiyon sistemine sahip elektrikli konseptin teknik özellikleri açıklanmadı ama elektrikli olduğunu tahmin etmek zor değil.