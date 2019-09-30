Scania’dan otonom kamyon

30.09.2019 Pazartesi

Scania’nın geliştirdiği AXL isimli kamyonu kabinsiz ve otonom sürüş özelliğine sahip.

Bu araçta kameralar, radar ve lidar sensörleri ile GPS alıcıları görev yapıyor. Kamera, lidar ve radar sensörleri aynı anda ya da dönüşümlü olarak etrafı ve aracın çevresini tarayarak yol alıyor. AXL, gerekli programları yapıldıktan sonra operatör tarafından dışarıdan da kontrol edilebiliyor. Trafik için uygun olmayan bu konsept, şantiye ya da maden alanlarında çalışabilecek durumda. Modüler bir yapıya sahip olan AXL konsepti, dizel ya da biyoyakıtla çalışıyor. Üretilmesi düşünülmeyen bu araç, ticari araç teknolojilerinin gelişmelerini sergiliyor.