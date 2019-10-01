Audi’den çevreci hedef

01.10.2019 Salı

Audi, kendisine otomobil üretimi ve dağıtımı süreci de dahil olmak üzere otomobillerden kaynaklı emisyon salımını 2025 yılına kadar yüzde 30 oranında azaltma hedefi koyduğunu açıkladı. Ana hedef ise, 2050 yılına kadar karbondioksit emisyonu dengesi 0 olan bir kurum haline gelebilmek.

Otomotiv sektörü emisyonsuz elektrikli otomobil devrine hazırlık yaparken, Audi sektörde en çevre dostu otomobil markası olmak için de çalışmalarını hızlandırıyor. Elektrikli otomobillerin üretiminde, geleneksel içten yanmalı motorlu otomobillerin üretimine göre daha fazla enerji talebi olduğunu bilen marka, sadece kendi üretiminin değil, tedarik zincirindeki tüm paydaşlarının da karbon-nötr olmasını hedefliyor. Bunun için de tedarikçilerinin geri dönüşümlü malzemeleri ve yenilikçi, alternatif enerji kaynaklarını kullanmasını teşvik ediyor. Örneğin, pil üreticisi paydaşlarının yeşil enerji kullanmalarını şart koşarken, e-tron modelinin batarya yatağı sertifikalı sürdürülebilir alüminyumdan üretiliyor.

Marka, kendi üretim sürecinde de hedefini koruyor. Brüksel'deki üretim merkezi, Audi e-tron üretiminin başladığı 2018 yılından bu yana karbon-nötr olarak kabul ediliyor. Bunun en büyük nedeni ise fabrikada artık yeşil, çevre dostu enerji kaynaklarının kullanılması ve ısıtmanın yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesi. Bir sonraki adım ise Macaristan'da bulunan motor ve otomobil üretim merkezi Györ'de atılacak. Bu yılın sonunda Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi sitemi 12 Megawatt'lık sistem toplam 160 bin metrekarelik bir alana sahip çatılara yerleştirilmiş olacak. Tamamlandığında sistem yılda 5 bin evin enerji tüketimine eş bir enerji üretebilecek. Audi Macaristan hali hazırda ısınma için gereken enerjinin yüzde 70'ini jeotermal kaynaklardan karşılıyor.

