Hyundai Tucson N Line Türkiye’de

01.10.2019 Salı

Hyundai Tucson N Line sportif örünümüyle Tucson ailesinden ayrılıyor.

Tucson N Line Türkiye'de sadece 1,6 litrelik dizel motorla satılıyor. 7 ileri vitesli DCT otomatik şanzıman ve 136 HP gücündeki dizel motora sahip bu araç 180 km/s hıza ulaşıyor ve ortalama yakıt tüketimi ise 5,1 lt/100 km. N-Line'a özgü sportif gövde kiti bulunan bu versiyonda Elite donanımına ek olarak tam LED farlar ve stoplar, akıllı bagaj kapağı, elektrikli sürücü koltuğu gibi özellikler yer alıyor. Ayrıca petekli ızgarası, tamponları ve 19 inçlik siyah jantlarıyla da Tucson'dan ayrılıyor. İç mekanda ortaları nubuk ve kenarları deri, kırmızı dikişli özel tasarım siyah döşeme ile sunulan Tucson N Line'da deri kaplı direksiyon var. Alüminyum pedal seti, N logolu vites topuzu ve kendine ait süspansiyon sistemi de bulunuyor.