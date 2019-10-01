Rusya’da galip Hamilton

01.10.2019 Salı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16’ncı ayağı Rusya Grand Prix'sini, Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazandı. Formula 1'de sezonun on altıncı mücadelesi, Rusya'nın Soçi kentiyle aynı adı taşıyan 5,8 kilometrelik pistte 53 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa 3'üncü cepten başlayan Ferrari sürücüsü Sebastian Vettel, startta liderliğe yükseldi. Pit stop gerçekleştirdikten sonra 29'uncu turda otomobili arızalanan Vettel, dördüncü sıradayken yarışa veda etti. Mercedes pilotları, Vettel'in aracının pistten çıkarılması için başlatılan sanal güvenlik aracı uygulaması altında lastiklerini değiştirdi. Lewis Hamilton lider, Valtteri Bottas ise 2'nci olarak Ferrari'den Charles Leclerc'in önüne geçti. Kalan bölümde sıralamada bir değişiklik olmadı ve şampiyona lideri Hamilton sezonun 9, kariyerinin 82'nci birinciliğine ulaştı. Hamilton'ın 3,8 saniye gerisindeki takım arkadaşı Bottas 2'nci, 5,2 saniye arkasındaki Leclerc 3'üncü oldu. Bu sonuçla puanını 322'ye çıkaran Hamilton, pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Büyük Britanyalı sürücüyü, 249 puanla Bottas ve 215 puanla Leclerc takip etti. Sezonun 17'nci ayağı Japonya Grand Prix'si, 13 Ekim'de yapılacak.