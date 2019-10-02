BMW X5 ve X6 M tanıtıldı

02.10.2019 Çarşamba

BMW’nin performans modelleri için kullandığı M logosu yeni X5 ve X6’da da karşımıza çıktı.

Büyük hava girişli ön tamponlar, difüzörlü özel arka tamponun iki yanındaki çift egzoz çıkışları, özel yan aynalar ve 21 inçlik alaşım jantlar gibi detaylarla standart modellerden ayrılan performans SUV'larının motor kaputlarının altında çift turbo tarafından beslenen ve 8 ileri vitesli otomatik şanzıman M Steptronic ile işbirliği yapan bir güç ünitesi var.

Standart halinde 600 HP güç ve 750 Nm tork üreten motor, X5 ve X6 M Competition versiyonundaysa 625 HP güce imza atarken tork değeri değişmiyor. 0-100 km/s hızlanması standart M versiyonlarında 3,9 saniyeyken Competition'da bu değer 3,8 saniyeye düşüyor. Doğrusal hızlanma kadar viraj performansının da üzerinde durulduğu modeller olan X5 ve X6 M'lerde özel direksiyon, fren ve süspansiyon sistemi kullanılıyor. İç mekanda M logolu direksiyon ve koltuklar dışında modele özel kumandalara da yer veriliyor.