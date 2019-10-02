Sürüş izlenimi: Skoda Superb

02.10.2019 Çarşamba

Skoda’nın amiral gemisinin makyaj zamanı geldi. Makyajla birlikte otomobilin tasarımında küçük değişiklikler yapılırken, model tarihinde ilk kez de Scout versiyonu da ortaya çıktı. Üstelik makyajla birlikte motor seçenekleri arasında şarj edilebilir hibrit seçeneğinin de 2020 yılında yollara çıkacağı belirtildi.

Otomobilin yeni panjuru, tampon ve farlar makyaj öncesinin çizgilerinin geliştirilmiş haline sahip. Farlarda artık Full LED Matrix sistem opsiyonu da sunuluyor. Tampon altındaki hava girişinin dokusu ve yeni sis farları makyajın ipuçlarını veriyor. Profilden baktığımızda ise yeni 18 ve 19 inçlik jantları görüyoruz. Arkadaki değişim ise daha net fark ediliyor. Öncelikle marka logosunun yerini Skoda yazısına bıraktığı fark ediliyor. LED stoplar da elden geçirilirken bagaj kapağı üstüne eklenen krom çıtanın stoplar içerisine uzandığını görüyoruz.

Aracın içerisine geçtiğimizde 8 inçlik dokunmatik ekranın artık daha büyük versiyonu olan 9,2 inç boyutunda bir ekran olduğunu görüyoruz. Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi artık standart ve arka kapılarda da anahtarsız giriş özelliği bulunuyor. Kapı içlerinde LED ambiyans aydınlatmaları yenilenirken kapılar açıldığında zemine yansıtılan Skoda yazısıyla karanlıkta bastığınız yeri görebiliyorsunuz. Kapı içlerinde yeni krom kaplamalar, renkli dikişli döşemeler bulunuyor ve yeni koltuk döşemeleri sunulurken konsoldaki dekoratif kaplamalar da elden geçirilmiş. Vites konsolundaki telefon gözü genişletilmiş.

Sürüş organizasyonunda 1.4 TSI DSG ile yola çıktık. 150 HP'lik motor ve 7 ileri vitesli otomatik şanzıman ikilisini önceden tanıyoruz. Alıştığımız gibi, sessiz ve yeteri kadar atak yapı Skoda Superb'in sürüş kalitesini destekliyor. Çift kavramalı, kuru tip, 7 ileri vitesli otomatik şanzıman akıcı ve sarsıntısız vites geçişleri sunarken vites zamanlaması başarılı. Manuel olarak da yönetilmeye izin verse de hem konfor, hem de hızlanma dengesini iyi kurduğu için manuel kullanıma gerek bırakmıyor. Direksiyon yönlendirme hassasiyeti başarılı olan Superb'in genel olarak sürücüsünü yormayan bir sürüş yapısına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Süspansiyon ayarları da güvenlikten ödün vermeyen bir konfor sunuyor.

