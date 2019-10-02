Volkswagen, Manisa merkezli şirket kurdu

02.10.2019 Çarşamba

Türkiye'de araç fabrikası kurmayı değerlendiren Volkswagen, Manisa merkezli olarak Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ'yi kurdu.

Volkswagen Türkiye'de üretim tesisi için nihai görüşmeler yürüttüğünü geçen hafta açıkladı, ancak henüz fabrikayı nereye kurmayı karar verdiğini açıklamadı.

SERMAYESİ 943.5 MİLYON LİRA OLDU

Ticaret sicil gazetesinde bugün yayımlanan 27 Eylül tarihli tescil belgesine göre, Volkswagen tarafından kurulan şirketin sermayesi 943.5 milyon lira olurken; faaliyet amacı "otomobil, kamyon ve her nevi motorlu araç ve nakil vasıtalarının tasarımı, imalatı... satışı, ithalatı ve ihracı" olarak belirlendi.