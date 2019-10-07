Tesla'nın gizli anlaşması ortaya çıktı

07.10.2019 Pazartesi

Otomobil teknolojileri alanında attığı her adımla göze çarpan Elon Musk’ın Tesla adına gizli bir anlaşma içerisinde olduğu öğrenildi. Üretim konusunda diğer ortaklara pek de bağımlı olmak istemeyen Musk, yeni şirketin kendisine daha fazla bağımsızlık sağlamasını bekliyor.

Otomobil üretimi denince akla gelen ilk markalardan birisi olan Tesla, Electric Autonomy isimli internet sitesinin haberine göre elektronik akü olarak da tanımlanabilen batarya kapasitesi için Kanadalı Hibar Systems Ltd. markası ile el sıkıştı.

Shiftdelete sitesinin haberine göre elektrikli araçlar, dizüstü bilgisayarlar ve benzer ürünler için otomatik batarya üretiminde uzman olan Kanadalı şirket, son günlerde yüksek hızlı bir lityum-iyon akü üretim sistemi üzerinde çalışıyor.

Hibar Systems Ltd. şirketini satın alan Tesla, bu şirketi satın alarak elektronik akü üretminde daha fazla özgür olmayı diliyor. Satın alma işleminin ne zaman gerçekleştiği belli değil ancak ortaya çıkan kayıtlar, Tesla'nın 2 Ekim 2019 tarihinde Hibar Sytems Ltd. markasını "yan kuruluş" olarak tescillediğini gösteriyor.

Kayıtlara dikkatli bir şekilde bakıldığında göze çarpan bir bilgi daha öne çıkıyor. Öne çıkan bu bilgi, Kanadalı şirketin Tesla'nın tescil işleminden önce kendi internet sayfasını tek bir sayfaya indirgediğini doğruluyor. Son olarak Tesla, satın alma işlemlerine arzuladığı bağımsızlık seviyesini elde edene kadar devam edecek gibi duruyor.

Daha önce yeni nesil lityum-iyon elektrotları geliştiren ve merkezi Kaliforniya'da bulunan Maxwell'i satın alan Tesla, araştırmaları ile ünlü olan Jeff Dahn'i de saflarına kattı. "Milyon millik bir batarya" projesine gönülden inanan Elon Musk, batarya üretimini hızlandırmak istiyor.

Tesla ve Hibar Systems Ltd. arasındaki anlaşmanın Temmuz 2019 – Ekim 2019 arasında tamamlandığı da ortaya çıkan bilgiler arasında yer alıyor.