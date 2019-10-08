Audi ve Porsche ortak çalışacak

08.10.2019 Salı

Büyük otomobil şirketlerinin elektrikli otomobiller için duyurduğu gelişmeler kullanıcılar tarafından merakla takip ediliyor. Elektrikli otomobiller uzun süre gündem konusu olacağa benziyor. VW grup altında bulunan Audi ve Porsche elektrikli otomobiller için ortak alt yapı kullanacağını açıkladı.

Premium segment araç üreten iki kardeş şirket 2020 yılında piyasaya sürmeyi planladıkları elektrikli araçlar için ortak bir çalışma başlattı. Porsche kullanıcılar tarafından hem tasarım hem de teknoloji olarak takdir edilen bir şirket. Öte yandan Audi özellikle makam araçları konusunda en çok tercih edilen markalardan biri. Bu iki şirketin güçlerini birleştirme kararı alması Alman rakiplerini daha iyi işler çıkartmaya teşvik edecektir.

Elektrikli araçlar günümüz teknolojileri ile yeterli pil ömrü sağlayamıyor. Bu konuda hem şirketler hem de üniversiteler yeni arayışlar içerisinde. Yakın zamanda duyurulan bir haber ile birlikte Tesla araçların batarya ömrünün 4 kat artacağı açıklanmıştı. Bu sayede 1.5 milyon km boyunca herhangi bir sıkıntı yaşamadan aynı bataryayı kullanabileceksiniz. Tesla hamlelerine karşılık olarak Porsche ve Audi Premium Platform Electric (PPE) adı altında yeni bir mimari geliştirmeye başladı. İlk PPE tabanlı otomobiller Audi tarafından sır gibi saklanıyor. Prototiplerinin teste tabi tutulduğu biliniyorken tam olarak tasarımları ve teknolojileri konusunda detaylı bilgi vermekten kaçınan yetkililer 2020 yılı itibarı ile yollarda görebileceğimizi belirtti.

Shiftdelete sitesinin haberine göre tasarım konusunda bazı örnekler yayınlayan şirket yetkilileri tasarımın Audi A7 gibi fastback adı verilen türe benzediğini ve tasarımın bir bölümünün de A5 modelini andırdığını söyledi. Tasarım dilini keskin hatlar ile netleştiren Audi, araçlarında kullandığı altıgen ızgara yerine elektrikli araçlar için tasarladığı yeni panelini kullanma kararı aldı. PPE platformu iki şirketin ortak çalışmaları ile sıfırdan üretilecek. Sadece lüks araçlarda kullanılacak platform bu sayede daha kolay özelleştirilebilecek. Şimdilik tek motor üzerinden kullanıma uygun olan altyapı ileride birden fazla motor ile kullanılabilecek. 800 Volt gerilime sahip lightning-quick charging adı verilen şarj teknolojisinin kullanılacağı araçların pil ömrü konusunda herhangi bir detay verilmedi.